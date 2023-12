Palermo, Papireto quasi pronto per la riapertura: operai al lavoro FOTO

L'assessore Orlando assicura che saranno rispettati i tempi

PALERMO – Manca davvero poco alla riapertura di via Matteo Bonello, tratto del quartiere Papireto, che costeggia il Mercato delle Pulci chiuso ormai dal lontano dicembre 2021, quando una copiosa pioggia colpì il capoluogo siciliano causando l’esondazione del complesso sistema di canali che interessa l’area e il cedimento del tratto stradale.

Gli operai sono al lavoro per ultimare i lavori che permetteranno di riaprire domani, venerdì 22 dicembre, il tratto di strada, così come annunciato dall’assessore ai lavori pubblici Totò Orlando.

Nei mesi scorsi sono state eseguite delle indagini strumentali nel tratto di strada che hanno permesso di conoscere le cause del dissesto, dopo i risultati vi fu un vertice tra il sindaco Roberto Lagalla e il commissario per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce. Il commissario fece presente che per coprire la voragine, che si era creata, è necessario un adeguato strato di materiale idoneo ben costipato e riasfaltare con asfalto drenante, la modifica di alcune pendenze ed il miglioramento del sistema di allontanamento delle acque meteoriche.

Orlando: “Opere quasi terminate“

“Non abbiamo ravvisato problemi, domani il tratto di strada sarà riaperto – ha dichiarato l’assessore Totò Orlando -. Gli operai sono al lavoro e non vi sono dei rallentamenti. Domani mattina, o al massimo nel pomeriggio, riapriremo tutto“.

Nel tratto è stato anche “ricostruito” il marciapiede che era ormai impraticabile.

Un “regalo“ sotto l’albero di Natale per i palermitani, che potranno vedere riaperto un tratto di strada fondamentale per alleggerire altre arterie. Intanto questa mattina è stato riaperto il Ponte Corleone, che potrà essere percorso in tutte le sue corsie in direzione Catania.