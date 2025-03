Degrado e inciviltà

PALERMO – Un pranzetto gustoso, con vista Teatro Massimo. Un sollazzo per il gabbiano che ringrazia l’incivile cittadino palermitano che gli ha organizzato il pranzetto abbandonando i rifiuti sul basolato. Non in una strada periferica, ma in pieno centro e in piano giorno, accanto ad uno dei monumenti simbolo di Palermo. Imbarazzante. Ci vergogniamo per lui visto che, c’è da giurarci, vergogna non proverà.