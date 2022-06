Lagalla: "Non sono un pupo, ho le carte in regola per Palermo" VIDEO

Il candidato del centrodestra ospite della redazione di Livesicilia.it

1' DI LETTURA

“Sa cosa mi ha offeso? Essere scambiato per un pupo. Non sono un soggetto che regge i fili che altri manovrano”. E’ uno dei passaggi con cui il candidato a sindaco del centrodestra, Roberto Lagalla, ha risposto alle domande di Livesicilia in un dibattito animato dal direttore Antonio Condorelli e da Roberto Puglisi. Non potevano mancare, tra gli argomenti principali, i riferimenti alle cronache recenti, come l’arresto di un candidato di Forza Italia al consiglio comunale e le polemiche di queste ore. Le domande dei giornalisti e le risposte del candidato Lagalla nel video.