 Palermo-Sampdoria: gli highlights del match - VIDEO
Palermo-Sampdoria: gli highlights del match – VIDEO

La clip con il gol che ha deciso la gara
CALCIO - SERIE B
di
1 min di lettura

Il Palermo cala il tris di vittorie consecutive al “Barbera”. La Sampdoria di mister Gregucci cade nell’impianto sportivo di viale del Fante davanti a 25.512 spettatori presenti. Ai rosanero basta il gol di Le Douaron nel primo tempo per decidere la partita. Una vittoria importante che certifica il momento positivo della compagine guidata da Pippo Inzaghi, che adesso la continuità di prestazioni e di risultati sembra averla ritrovata. In alto gli highlights della partita.

