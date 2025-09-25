Palermo, scoperta una maxi piantagione di droga in corso Tukory

Sequestrati 20 Kg di marijuana. Rubata energia elettrica per 900mila euro - VIDEO

PALERMO – Maxi piantagione di droga scoperta nella zona di corso Tukory, a Palermo. L’operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile. Sequestrati 20 chili di marijuana, all’interno di una serra indoor dotata di lampade alogene e impianti di climatizzazione, trovato anche un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Gli agenti sono entrati nell’abitazione con il supporto dei vigili del fuoco. Una volta entrati all’interno è stata scoperta la serra con 77 arbusti e infiorescenze per 18 chili. Trovati anche un sacchetto contenente 200 grammi di droga già essiccata, un altro con 500 grammi di marijuana e un terzo del peso di 2,3 chili. Sequestrati inoltre dei flaconi contenenti nutrienti acceleratori, una bilancia, sacchi di terra, ventilatori, tubi di areazione, lampade, trasformatori, un quadro elettrico e buste per sottovuoto.

Durante l’operazione gli agenti, avendo maturato il sospetto che l’abitazione fosse allacciata abusivamente alla rete elettrica, hanno chiesto l’intervento del personale Enel che ha accertato l’allaccio abusivo rilasciando un verbale che attesta un danno economico superiore ai 900mila euro.