Palermo si prepara al Capodanno: via alle proposte per il concertone

L'amministrazione prova ad anticipare i tempi

PALERMO – Il comune di Palermo prova ad anticipare i tempi e si mette al lavoro per il concerto di Capodanno che si svolgerà in piazza Ruggero Settimo. L’Ufficio Teatri, spettacoli e coordinamento eventi, ha pubblicato nella giornata di oggi l’avviso esplorativo per gli artisti.

L’avviso che – si legge nella determina numero 14186 – ha carattere esplorativo ed è finalizzato esclusivamente a rilevare la disponibilità degli operatori del settore, interessati a partecipare con proprie proposte artistiche all’evento di Capodanno. L’avviso, dunque, non crea nessun vincolo per l’Amministrazione Comunale.

All’avviso potranno partecipare soggetti che abbiano comprovate competenze e professionalità, con esperienza nell’organizzazione di attività di spettacolo dal vivo in grado di garantire: intrattenimento di qualità rivolto alla cittadinanza; adeguata capacità di coinvolgimento; professionalità e comprovata esperienza di carattere artistico/musicale.

Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata: ufficioeventi@cert.comune.palermo.it entro e non oltre le 12 del 27 ottobre 2025.

Le proposte pervenute in esclusiva per la città di Palermo, saranno esaminate da una figura di riconosciuta esperienza nell’ambito artistico/musicale e potranno costituire presupposto per la successiva programmazione e organizzazione della manifestazione del Capodanno 2025/2026.