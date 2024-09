Passione rosanero: foto e autografi per i tifosi del Palermo con i calciatori

La clip con i protagonisti: Pierozzi, Ceccaroni, Le Douaron e Gomes

PALERMO – Circa 400 tifosi del Palermo hanno accolto alla Rinascente di via Roma quattro calciatori rosanero. Il “Meet & Greet” organizzato dal club di viale del Fante ha visto tra i protagonisti Niccolò Pierozzi, Pietro Ceccaroni, Jeremy Le Douaron e Claudio Gomes. Sorrisi, foto, autografi e tanto entusiasmo per i tifosi del Palermo che hanno accolto positivamente i rosanero. In alto alcune immagini dell’evento in un video.