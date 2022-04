Palermo, un uomo morto in strada: giallo in via Pietro Nenni FOTO VIDEO

Sul posto gli agenti della polizia scientifica (foto Lo Verso)

PALERMO – Un uomo è stato trovato senza vita in strada in via Pietro Nenni a Palermo. A segnalare la presenza di una persona sull’asfalto sono stati i vigilanti della Ksm. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno costatato la morte dell’uomo. Addosso non avrebbe documenti.

Sono intervenuti gli agenti della polizia e della scientifica per dare un’identità all’uomo e cercare di risalire alle cause della morte. Sarà il medico legale ad accertare le cause del decesso.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo trovato senza vita è un cittadino del Bangladesh, classe 1981, trovato con una corda attorno al collo e legata ad una ringhiera in via Pietro Nenni. Sono in corso gli accertamenti per risalire all’ora del decesso e soprattutto le cause. Il corpo dell’uomo, che risulta con il permesso di soggiorno scaduto nel 2019 e richiedente asilo, sarà portato all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico per eseguire l’autopsia disposta dalla procura.