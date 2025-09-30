 Palermo-Venezia: gli highlights del match - VIDEO
Palermo-Venezia: gli highlights del match – VIDEO

La clip con le migliori azioni del match
CALCIO - SERIE B
di
1 min di lettura

Il Palermo non va oltre lo 0-0 al “Renzo Barbera” nel match contro il Veneziagiocato davanti a 31.933 spettatori. Nella sesta giornata del campionato di Serie B, impegno ravvicinato per i rosanero in occasione del turno infrasettimanale, i rosanero accusano un po’ di stanchezza fisica e contro la compagine retrocessa dalla massima serie non riescono a creare grandi occasioni da gol. In alto gli highlights della gara.

