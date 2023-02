Partanna, assalto e fuga: arrestati con 67mila euro di bottino VIDEO

Sono un palermitano e un trapanese

1' DI LETTURA

PALERMO – Sarebbero gli autori dell’assalto del 10 febbraio scorso ad una banca di Partanna, in provincia di Trapani. I carabinieri delle compagnie di Partinico e Castelvetrano hanno arrestato Fabrizio Marchese, palermitano di 32 anni, e Giuseppe Boscaino, trapanese di 25 anni.

I due rapinatori con il volto coperto da un passamontagna avevano chiuso per mezz’ora i dipendenti in bagno per razziare 67 mila euro. Poi si erano dati alla fuga a bordo di un furgone.

I primi ad individuarli sono stati i carabinieri della stazione di Balestrate e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Partinico. Il furgone è stato bloccato allo svincolo autostradale dell’A29.

Nell’abitacolo c’erano i soldi, i guanti, il passamontagna utilizzato per la rapina e numerose fascette di plastica.