Partecipate, Coppola (Nuova Dc): “Subito un incontro di maggioranza”

Il confronto sui vertici delle Società di Palazzo degli elefanti

CATANIA – Nomi che siano espressione di competenza e garanzia di professionalità e non “frutto di una semplice spartizione politica”. La Nuova Dc entra nel dibattito sul futuro delle società Partecipate del Comune di Catania chiedendo un tavolo tecnico con tutte le forze di maggioranza che affronti la questione in chiave strategica e non solo politica.

Ad affermarlo è il segretario cittadino, Carmelo Coppola, secondo cui occorrerebbe un ragionamento più ampio e che coinvolga tutte le anime della squadra che sostiene l’amministrazione Trantino.

“Riteniamo che la scelta dei nomi per le governance delle Società Partecipate debba essere guidata da criteri di competenza e professionalità – afferma l’esponente politico – e non di una divisione a tavolino. Siamo convinti che queste realtà, fondamentali per il funzionamento della città, debbano essere gestite dalle migliori esperienze disponibili all’interno delle forze politiche di maggioranza”.

E non, dunque, secondo i criteri del Manuale Cencelli che, pur garantendo equilibri politici, potrebbe non garantire efficienza ed efficacia. Oltre tutto, i democristiani non ci stanno a essere estromessi dal dibattito avendo in Giunta l’assessore Giuseppe Marletta, al quale il sindaco Trantino ha conferito la delega proprio alle Partecipate. “Come partito, siamo pienamente coinvolti nella questione, dato che abbiamo la delega all’assessorato di riferimento”, ribadisce Coppola che chiede un incontro tra le forze di maggioranza.

“Riteniamo fondamentale che il sindaco convochi al più presto un tavolo di maggioranza, per discutere insieme il futuro di queste società strategiche per la città”, conclude il segretario cittadino Dc secondo cui, il primo cittadino “saprà dare risposte concrete ai catanesi, ascoltando le diverse sensibilità dei partiti che compongono la coalizione e promuovendo un confronto costruttivo”.