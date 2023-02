Partecipate, trattativa in stallo: scontro in Forza Italia

Todaro alla Rap, Pizzuto in Amg gas

3' DI LETTURA

PALERMO – Vertici, riunioni, incontri, ultimatum: le nomine alle partecipate del comune di Palermo assomigliano sempre di più a una tela di Penelope, da fare e da rifare. Una partita che ormai va avanti da sette mesi e che sembrava arrivata a un punto di svolta, ma le trattative di sabato e perfino di questa mattina non sono bastate a trovare la quadra sulle presidenze delle aziende ex municipalizzate.

E dire che tutto sembrava deciso, tanto che Palazzo delle Aquile ha già convocato le assemblee dei soci che dovrebbero tenersi fra questa e la prossima settimana, con uno schema di spartizione delle poltrone definito tra i partiti: due presidenze a Fratelli d’Italia, due a Forza Italia (a cui aggiungere l’amministratore delegato di Gesap), una a testa per Lega, nuova Dc e lista del sindaco. Le novità però sono due: la scelta di lasciare al loro posto i presidenti il cui mandato non è ancora scaduto come nel caso di Amap, Gh Palermo, Palermo Energia o il Teatro Massimo e di riconoscere una rappresentanza alle liste che alle Comunali non hanno superato la soglia di sbarramento, come Noi con l’Italia e Alleanza per Palermo di Totò Lentini, che potrebbero ricevere la presidenza di un collegio dei revisori o un posto in cda.

Gli uffici comunali sono al lavoro per passare al settaccio il curriculum dei candidati e scovare eventuali problemi, come già accaduto con alcuni nomi che sono usciti di scena dopo essere comparsi sui giornali, mentre per Vito Riggio alla Gesap sarebbero pronti alcuni autorevoli pareri che potrebbero aiutare a superare gli ostacoli posti dallo Statuto, consentendo all’ex presidente dell’Enac di sedere sulla poltrona di ad dell’aeroporto. Ma andiamo con ordine.

In Fratelli d’Italia i giochi sono fatti da almeno un mese, con un accordo di partito: Salvatore Burrafato, ex sindaco di Termini Imerese, andrà alla presidenza della Gesap mentre Angelo Pizzuto (ex Aci) siederà sulla poltrona di Amg gas, con una possibile futura opzione su Amap. La Lega avrà Amg energia con Francesco Scoma, la lista del sindaco indicherà alla Rap Giuseppe Todaro mentre i cuffariani (sfumato il nome di Pippo Enea) ripiegheranno su Giovanna Gaballo.

A mancare in modo ufficiale sono i nomi di Forza Italia. Gli azzurri, oltre Riggio a Punta Raisi (fortemente voluto da Renato Schifani), dovranno indicare il numero uno di Amat e quello di Reset: per la prima casella sembra sicuro Giuseppe Mistretta in quota Edy Tamajo, mentre è sulla seconda che i giochi sono ancora aperti. Uno dei nomi circolati è quello dell’ex presidente del porto Vincenzo Cannatella, considerato vicino a Gianfranco Micciché, ma la posizione del coordinatore regionale dei berlusconiani è ormai molto precaria e peraltro Micciché esprime già due assessori (Mineo e Pennino) pur contando su un solo consigliere. Ad avanzare pretese però è soprattutto il presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo che, dopo la rottura con Micciché, si è avvicinato a Schifani e vorrebbe alla Reset l’ex commissario dello Iacp Fabrizio Pandolfo (visto che anche il nome di Stapino Greco è uscito di scena).

Come se non bastasse, proprio oggi a Sala delle Lapidi si è registrato un inedito scontro pubblico fra gli azzurri Tantillo e Ottavio Zacco (vicinissimo a Tamajo) per questioni d’Aula, col secondo che senza troppi giri di parole ha accusato il collega di partito di essere “impegnato a piazzare uomini nei cda” e il primo che ha respinto le accuse al mittente, forte del rapporto personale con l’assessore regionale. Un clima incandescente dentro il partito che di fatto ha bloccato tutta la macchina: finché Forza Italia non indicherà ufficialmente il nome per Reset, infatti, non si potrà completare il puzzle delle presidenze.