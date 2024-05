Passeggera trovata a riposare dentro la cappelliera dell’aereo VIDEO

La compagnia non ha fornito spiegazioni

USA – Un episodio inusuale avvenuto durante un volo della Southwest Airlines da Albuquerque a Phoenix. Una passeggera è stata scoperta distesa all’interno della cappelliera dell’aereo. Un video che ha rapidamente fatto il giro del web mostra la donna accovacciata accanto a una valigia.

Le immagini sono accompagnate dall’annuncio di benvenuto di un assistente di volo, proprio prima della partenza del velivolo.

Passeggera nella cappelliera: il bizzarro gesto

Il filmato ha suscitato grande curiosità e molteplici condivisioni sui social network, trasformandosi in un fenomeno virale in breve tempo. Tuttavia, restano numerosi interrogativi sull’accaduto, compresi i motivi che hanno spinto la donna a trovarsi in quella situazione peculiare e se ciò sia stato il risultato di una scelta volontaria o di circostanze esterne.

Fino a questo momento, Southwest Airlines non ha fornito spiegazioni o commenti ufficiali riguardo l’episodio.



