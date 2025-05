Pd in guerra, messaggio di Azione: “Costruiamo insieme l’alternativa”

Le parole de segretario dei calendiani per la provincia di Palermo Roberto Lannino

PALERMO – “Auguro agli amici del Pd Sicilia di non arrendersi a questo terremoto politico interno che stanno attraversando: sia occasione di vera resistenza ai valori condivisi, ma anche opportunità di ricostruzione in chiave più dialogante che populista, condizione per noi tanto necessaria quanto indispensabile, al fine di trovare condizioni adeguate per ritrovarsi in nuove coraggiose proposte di cambiamento reale, alla vigilia dei tanti appuntamenti elettorali che ci attendono”. Lo dice Roberto Lannino, segretario di Azione per la provincia di Palermo.

“Costruiamo insieme l’alternativa”

“Come Azione, per la città di Palermo così come nei comuni della provincia, stiamo già lavorando autonomamente per candidare idee progressiste, prima ancora delle persone, estendendo quanto più possibile la costruzione delle proposte alla società civile, ai disillusi, al popolo degli astenuti – prosegue -. Per questo mi auguro di ritrovare anche e non solo il Pd, o la loro migliore classe dirigente, la più volenterosa, lungo questa strada virtuosa di costruzione di una reale alternativa politica”.