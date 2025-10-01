Piantagione di marijuana a Partinico, arrestato un uomo – VIDEO

L'operazione della guardia di finanza

PALERMO – Sequestrata una piantagione di marijuana a Partinico, nel Palermitano, e arrestato un uomo. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di finanza. Sono 1.600 le piante (circa 4 tonnellate) che crescevano in un uliveto. I militari hanno fatto irruzione in un casolare, dove hanno trovato 70 chili di cannabis e il necessario per la lavorazione e l’essicazione delle piante di canapa.

Sfumati profitti per tre milioni di euro

La sostanza ricavata dalle piante, se immessa sul mercato avrebbe fruttato profitti per 3 milioni di euro. I contatori dell’Enel erano stati manomessi consentendo un illecito consumo di energia per 250 mila euro. L’uomo arrestato si trova ai domiciliari ed è accusato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oltre che di furto aggravato di energia elettrica.