Picanello, via alla riqualificazione dell’ex scuola Capponi-Recupero

La nota del consigliere Daniele Bottino

CATANIA – “La riqualificazione dell’area dove sorgeva l’ex scuola Capponi-Recupero in via Villa Glori è un esempio evidente della buona politica che funziona”. Con queste parole, il consigliere comunale Daniele Bottino esprime la sua soddisfazione per l’imminente riqualificazione di un’area a lungo degradata nel quartiere Picanello di Catania.

Bottino ringrazia il Sindaco Enrico Trantino e l’assessore Sergio Parisi per aver accolto le sue richieste, sottolineando come si possa finalmente “scrivere la parola “fine” ad una struttura lasciata allo sbando e alla mercè della microcriminalità per troppo tempo”.

La riqualificazione del quartiere

Il consigliere comunale ricorda la sua battaglia durata tredici anni al fianco degli abitanti di Picanello affinché l’area dell’ex scuola potesse essere restituita alla città. Un impegno portato avanti “con impegno e dedizione, grazie alla sinergia con il Sindaco Trantino e l’assessore Parisi”, attraverso un piano di completo recupero che ha già visto la riqualificazione della piazza di via Villa Glori e del campo di calcio Velletri.

La realizzazione del centro polifunzionale al posto dell’ex scuola Capponi-Recupero rappresenta ora “l’ultimo tassello per lasciarci alle spalle il ricordo di una zona completamente abbandonata e degradata”. L’intero processo porterà a un investimento complessivo di 6 milioni e mezzo di euro, di cui 5 milioni finanziati con fondi ministeriali destinati alla rigenerazione urbana e un milione e mezzo reperito attraverso il Piano Operativo Complementare (Poc).

L’abbattimento e la costruzione

Bottino annuncia che “già dalla prossima settimana partirà il bando di gara per i lavori che porteranno all’abbattimento degli edifici gravemente danneggiati in via Villa Glori e, al loro posto, sorgerà un impianto polifunzionale aperto all’intero territorio”. La nuova struttura rappresenterà un importante punto di riferimento per il quartiere, offrendo servizi e spazi per diverse attività.

Lo scorso anno erano stati approvati fondi per la riqualificazione di altri due spazi abbandonati a Catania e la loro trasformazione in scuole.