Colpiti anche un camion e un altro veicolo

CILE – Un Pilota muore mentre tenta di domare un incendio con il suo aereo. Un tragico evento ha scosso la regione del Maule, vicino alla città cilena di Talca, in Cile. Il conducente spagnolo del veicolo è deceduto in un disastro aereo mentre era impegnato in operazioni di spegnimento di un incendio. Le autorità locali hanno confermato il decesso e riferito che il velivolo, un aereo leggero, si è schiantato in circostanze drammatiche.

Il video della morte del pilota mentre prova a spegnere l’incendio

Secondo i rapporti preliminari, l’aereo stava volando a bassa quota, parte di un’operazione coordinata per combattere un vasto incendio nella regione. In un tragico sviluppo, il velivolo ha impattato contro un palo della luce, perdendo il controllo e precipitando in modo catastrofico. Le fiamme hanno avvolto rapidamente l’aereo, che si è poi schiantato sull’autostrada, colpendo un camion e un altro veicolo.

Il pilota, la cui identità non è stata rilasciata ma si sa essere di nazionalità spagnola, è morto sul colpo. Tre passeggeri dell’auto colpita dall’aereo sono rimasti feriti nell’incidente. Sono stati prontamente trasportati in ospedale, e le loro condizioni sono attualmente monitorate.



