Politeia, si è concluso il progetto ‘Giovani Costituenti’ FOTO

I partecipanti hanno presentato le loro idee e di scritto articoli che comporranno la Costituzione di un loro ipotetico Stato ideale

PALERMO – Si è tenuto oggi, 5 maggio, l’evento conclusivo del progetto “Giovani Costituenti”, organizzato dall’associazione Politeia presso la Sala Gialla dell’ARS, a Palermo.

Più di 70 ragazzi di diversi licei hanno partecipato all’incontro, consistente nella simulazione di una seduta parlamentare di un’assemblea costituente.

I partecipanti, guidati da dottorandi, professori e dagli associati di Politeia, hanno avuto l’opportunità di presentare le loro idee e di scrivere gli articoli che comporranno la Costituzione di un loro ipotetico Stato ideale. Durante la simulazione, i giovani costituenti hanno avuto modo di discutere e emendare i vari articoli presentati, per produrre un testo finale di Costituzione.

L’importanza dell’evento

L’evento rappresenta una grande opportunità per i ragazzi di acquisire competenze di leadership, di dibattito e di scrittura, mentre sviluppano una maggiore consapevolezza del ruolo della Costituzione e per capire cosa oggi conta in una società moderna, tanto da divenire per loro Costituzione.

L’associazione Politeia da anni si impegna a promuovere la partecipazione dei giovani nella politica e nella società, incoraggiandoli a diventare cittadini attivi e responsabili. Il progetto “Giovani Costituenti” rappresenta solo uno dei tanti sforzi dell’associazione per raggiungere questo obiettivo.

Il team di Politeia è orgoglioso di aver collaborato con questi “Giovani Costituenti”, che sono stati in grado di mostrare una grande passione, dedizione e impegno nel corso del progetto. L’evento di oggi rappresenta la conclusione di un grande lavoro svolto insieme e il risultato finale del loro impegno sarà presentato in anteprima.

L’associazione Politeia è lieta di condividere con il pubblico l’entusiasmo e il successo del progetto “Giovani Costituenti”, e si augura che l’esperienza di quest’anno non si altro che un pilota di un attività incardinata nell’associazione.