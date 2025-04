Catania, travolge un poliziotto che tenta di fermarlo: arrestato – VIDEO

L'alt ignorato in piazza Santa Nicolella, davanti alla Questura

CATANIA – Un giovane di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale dopo aver travolto un agente che lo aveva intimato di fermarsi perché circolava in moto senza casco nel centro di Catania.

L’alt ignorato

L’episodio si è verificato in piazza Santa Nicolella, nei pressi della Questura. Un agente in servizio di vigilanza ha notato il giovane a bordo di un motoveicolo senza il casco protettivo. Nonostante l’alt intimato dal poliziotto, il motociclista ha reagito con spavalderia prendendosi gioco dell’agente dicendogli “Sì sì ora me lo metto il casco”, per poi accelerare bruscamente e tentare la fuga.

Il poliziotto travolto a Catania

L’agente ha cercato di bloccare il giovane ma è stato travolto dal motociclo, riportando una ferita alla mano nell’impatto. A seguito dell’urto il conducente ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro due auto di servizio parcheggiate davanti alla Questura e finendo a terra.

Nonostante la caduta, il giovane ha tentato nuovamente di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dallo stesso poliziotto ferito. Dopo aver riportato la calma, l’agente, nonostante la ferita, ha identificato il 25enne catanese e lo ha arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Gli arresti domiciliari

Informato il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. All’esito dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato nei confronti del 25enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio.

Il poliziotto ferito ha ricevuto le cure mediche necessarie. Nei confronti del giovane sono state inoltre elevate le sanzioni per le violazioni al Codice della Strada commesse.