Ponte, Luigi Zanda: “Hanno pensato che sarà in zona sismica?” VIDEO

Il senatore del Pd a Catania per parlare di Istituzioni ed Europa

CATANIA – Le elezioni di giugno saranno un sondaggio sulla segreteria di Elly Schlein? “Siccome non ci fidiamo dei sondaggi… Le elezioni ci diranno molto” Sorride Luigi Zanda mentre risponde alle domande dei giornalisti a margine del convegno organizzato all’interno dell’Università degli Studi di Catania dall’associazione civica Comunità in Progresso dal titolo ‘Le sfide istituzionali e sociali della politica in Italia e in Europa”. Il senatore del Partito democratico ha anche affrontato il tema del Ponte sullo Stretto: “Non sono un tecnico, ma mi chiedo come si sia mai potuto pensare di fare un ponte che avrà uno dei due punti d’appoggio in una zona sismica che più sismica di così si muore”.