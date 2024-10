Escursionista precipita in un crepaccio, soccorso in elicottero – VIDEO

L'uomo stava raccogliendo funghi

ENNA – Un raccoglitore di funghi è precipitato in un crepaccio in una zona impervia in contrada Furma, nei pressi del bivio Ramata, sulla strada che porta a Piazza Armerina. Per recuperarlo è stato necessario l’intervento dell’elicottero del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Catania.

Le operazioni di salvataggio

I primi a intervenire sono stati i vigili del Fuoco del Comando di Enna che hanno individuato l’uomo ma non sono riusciti a raggiugerlo perchè era finito in un crepaccio a fondo valle, in una zona ricca di vegetazione.

La persona è stata recuperata dal personale elisoccorritore con l’ausilio del verricello e issato a bordo. L’elicottero é poi atterrato nella piazzola elicotteri del Comando di Enna, dove l’infortunato é stato trasferito, a bordo di un ambulanza del servizio sanitario, in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

