Pride Palermo, 120mila persone presenti FOTO

Il corteo si concluderà ai cantieri culturali della Zisa

1' DI LETTURA

Sono oltre 120mila persone le persone che secondo gli organizzatori hanno preso parte alla festa del Pride di Palermo.

Il corteo dell’orgoglio Lgbtqia+ è torneto a sfilare per le strade della città. L’appuntamento è stato alle 15 in via Roma nel tratto vicino alla stazione centrale. Da qui il corteo ha preso il via alle 16,30 per concludersi ai Cantieri Culturali dove è in programma la festa finale che andrà avanti fino a notte tarda (ad ingresso gratuito fino alle 21,30 e poi accessibile con un contributo di 5 euro).

Il percorso si è snodato lungo via Roma, via Cavour, via Ruggero Settimo, piazza Politeama, via Dante, piazza Principe di Camporeale, Cantieri culturali alla Zisa.

Ai Cantieri culturali alla Zisa sono state allestite due grandi aree Pride: la prima all’Averna Spazio Open che ha ospitato eventi anche nei giorni scorsi e dove sarà in programma il party di musica Techno “Tutt* pari”; l’altra nella zona parcheggio dove è stato montato il grande palco del Palermo Pride 2023. Sono previsti gli interventi politici del Coordinamento Palermo Pride, con le voci del movimento e non solo e gli interventi di Beatrice Quinta e Massimo Milani, Gabriele Pizzurro, Samuele Segreto.

Ospite della serata la drag queen Aura Eternal, protagonista del talent show musicale “Queen of the Universe2” e, a seguire, il dj set di PopShock per una lunga festa musicale da ballare.