Province, la Lega: “Siamo pronti alle elezioni di secondo grado”

Parla Francilia

PALERMO – “La Lega Salvini Premier si conferma una forza politica fortemente radicata sul territorio e pronta, con proprie liste, ad affrontare le prossime elezioni provinciali di secondo livello in Sicilia. Grazie all’impegno e alla disponibilità di tanti amministratori locali, il nostro partito garantirà una presenza significativa nella competizione, testimoniando la crescente fiducia nei nostri valori e nella nostra visione di governo locale”. Lo dice Matteo Francilia, responsabile Enti locali della Lega Salvini Premier in Sicilia.

“Gli amministratori locali rappresentano la spina dorsale del nostro movimento – prosegue Francilia – e il punto di contatto diretto con i cittadini. La loro partecipazione attiva e il loro impegno quotidiano sono elementi fondamentali per portare avanti politiche concrete e vicine alle esigenze delle comunità. Per questo motivo, la Lega continuerà a lavorare per rafforzare ulteriormente la propria presenza negli enti locali, consapevole che un forte radicamento territoriale è la chiave per una buona amministrazione”.

Francilia esprime inoltre “un sentito ringraziamento” al segretario regionale della Lega, Nino Germanà, e a tutta la classe politica dirigente del partito ad iniziare dai commissari provinciali, “per il grande lavoro svolto nel garantire una presenza capillare del partito nelle amministrazioni locali, rafforzando il nostro ruolo in tutta la Sicilia. L’attenzione e l’impegno dei commissari provinciali, dei parlamentari e dei dirigenti di partito hanno permesso alla Lega di consolidarsi come punto di riferimento per tanti amministratori che condividono i nostri valori – continua – e vogliono contribuire attivamente alla crescita e allo sviluppo della nostra regione”.

“Siamo pronti ad affrontare questa sfida con entusiasmo e determinazione, certi che la Lega continuerà a essere protagonista nelle scelte amministrative che riguardano il futuro della Sicilia. Inoltre, continueremo a batterci a livello regionale e nazionale affinché – conclude Francilia – si possa tornare al più presto a votare con l’elezione diretta e il coinvolgimento diretto dei cittadini, restituendo loro il diritto di scegliere i propri rappresentanti nelle province”.