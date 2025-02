Ragusa, incendio al locale durante la festa: 14 persone in ospedale

Il rogo sarebbe partito da alcune candele

RAGUSA – Quattordici persone sono rimaste ferite lievemente in seguito a un incendio verificatosi nella notte, in un locale di Ragusa. Era in corso una festa al Bon in viale 20 della zona industriale. E stando alle prime informazioni, si è sviluppato un incendio, presumibilmente innescato da candele che hanno acceso un lampadario in stoffa, propagandosi poi a tutta la struttura in legno e travi in metallo.

Il personale delle 4 squadre dei vigili del fuoco ha circoscritto l’incendio e bonificato l’area concludendo le operazioni alle 3.40 di stamane. Il locale ha subito gravi danni: è al momento inutilizzabile. A causa del sinistro 14 ospiti, come detto, sono stati accompagnati in ospedale con le ambulanze del 118, per lievi ustioni e lieve intossicazione e da fumo.

Sul posto anche il personale della polizia.