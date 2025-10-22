Rapina all’ufficio postale nel Catanese: un arresto VIDEO

Minacciato anche il direttore della filiale

CATANIA – Un 35enne di Aci Sant’Antonio, Salvo Termini, è stato arrestato da carabinieri. In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania. Le accuse sono di rapina, lesioni personali aggravate, porto di armi e oggetti atti a offendere.

Secondo l’accusa sarebbe l’autore dell’assalto, il 9 maggio scorso, all’ufficio postale di Mascalucia quando un bandito fece irruzione armato con un taglierino. Il rapinatore puntò l’arma alla gola del direttore della filiale. E, vista l’impossibilità di violare la cassaforte o di aprire il caveau, perché entrambi dotati di apertura a tempo, ha costretto i dipendenti a consegnarli i soldi custoditi nelle casse, 959 euro.

Dopo avere preso il denaro il bandito è fuggito facendosi scudo del direttore. Che ha riportato una ferita lacero contusa alla zona giugulare, che ha liberato fuori dall’ufficio. Le indagini dei carabinieri della Tenenza di Mascalucia, su delega della Procura, che si sono avvalse della disamina delle immagini di più sistemi di videosorveglianza, installati nell’ufficio postale e in varie attività commerciali della zona, hanno permesso di risalire a Termini.

Nei suoi confronti la Procura ha chiesto e ottenuto dal gip l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.