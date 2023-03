Religioni, diritto e conflitti: il ruolo dell’Italia VIDEO

Andrea Benzo, inviato speciale della Farnesina per la Tutela della libertà religiosa e per il dialogo è intervenuto oggi a Catania.

1' DI LETTURA

CATANIA. “Nella situazione internazionale attuale, caratterizzata da una forte polarizzazione, credo che la risposta delle religioni non sia soltanto negativa, come spesso viene dipinta, ma abbia da dare un esempio positivo soprattutto in termini umanitari”. Abbiamo intercettato Andrea Benzo, inviato speciale della Farnesina per la Tutela della libertà religiosa e per il dialogo, a conclusione di un’intensa giornata di studi a Catania. Ospite dei dipartimenti di Giurisprudenza, di Scienze Umanistiche e della Fondazione Synaxis, ha tenuto due panel sul ruolo delle fedi nei contesti internazionali, coordinati rispettivamente dal professor Giuseppe Speciale e dalla storica del cristianesimo Arianna Rotondo.

Arianna Rotondo (Unict), Giovanni Basile (Fondazione Synaxis), Andrea Benzo (Ministero degli Esteri)

“L’Italia ha una tradizione di pluralismo religioso, un terreno d’incontro tra culture diverse e religioni diverse – spiega Benzo – Un’altra caratteristica che ci contraddistingue è la sensibilità per il fattore religioso in generale, il fatto cioè di essere portati a comprendere meglio di altri il significato del fattore religioso nella vita sia pubblica che individuale delle persone”.