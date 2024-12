Renato Costa nominato responsabile Sanità della Cgil Sicilia

Nuovo incarico per l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid

PALERMO – Renato Costa, ex commissario straordinario per l’emergenza Covid e in passato segretario della Cgil medici è stato nominato responsabile del settore sanità della Cgil siciliana.

“Se il momento lo richiede, e questo è il caso – dice Costa, primario di Medicina nucleare al Policlinico e presidente della rete degli ambulatori popolari della città metropolitana di Palermo – bisogna essere disposti a fare la propria parte”.

“Dopo il Covid – aggiunge – si è capito che la sanità e il diritto alla salute sono elementi fondamentali in una società civile. Il Covid ha fatto comprendere l’importanza di una sanità per tutti, disponibile, gratuita. Ma i fatti hanno poi tradito le aspettative perché la sanità è oggi ancora più inaccessibile, c’è un ritorno indietro”.

“Questa nomina – afferma Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia – è per rafforzare la nostra elaborazione e la nostra iniziativa per contrastare la deriva in corso, che vede una sanità pubblica sempre più fragile a causa di scelte politiche inadeguate e sbagliate”.