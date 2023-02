Rifiuti, appello dei lavoratori lasciati fuori dal capitolato VIDEO

Il sindaco Mancuso: "Un problema che ho ereditato e che stiamo affrontando per trovare una soluzione".

1' DI LETTURA

ADRANO. Ieri pomeriggio hanno presidiato pacificamente lo spiazzo antistante il palazzo comunale di Palazzo Bianchi in Piazza Umberto. Sono i lavoratori rimasti fuori dal capitolato dei rifiuti che era stato sottoscritto tra il municipio adranita e la Srr.

Nelle parole del rappresentante sindacale Salvo Petronio (nel video che vi riportiamo) una vicenda che resta complicatissima da sbrogliare.

Le parole del sindaco Mancuso

“Si tratta di una vicenda che ho ereditato”, interviene il primo cittadino adranita Fabio Mancuso. “Il Comune aveva segnalato che ci volessero altri operatori – prosegue il sindaco – ma lo stato di cose ci racconta una realtà ben diversa. Io sto facendo di tutto per venirne a capo ma la situazione è tutt’altro che semplice. Abbiamo a disposizione una somma economica sui servizi aggiuntivi ma, è chiaro, non può servire per tutti.

Ribadisco: stiamo facendo il possibile per andare incontro alle necessità dei lavoratori”.