Salute, a Palermo un convegno per rafforzare la comunicazione sanitaria

L'appuntamento

PALERMO – Un importante momento di confronto tra professionisti per mettere in campo strategie indirizzate a migliorare la comunicazione in tema di sanità. Si potrebbe riassumere così l’evento “Comunicazione in sanità”, organizzato a Palermo dalla Regione Siciliana e dal Dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico regionale (Dasoe).

Tecnici del settore sanitario, esponenti delle principali testate e comunicatori istituzionali si sono riuniti allo Splendid Hotel La Torre per affrontare tematiche molto complesse e attuali. Parleranno di strategie efficaci a veicolare buone prassi, dei fondamentali che garantiscono una corretta trasmissione delle informazioni e, più in generale, dei comportamenti salutari da promuovere e diffondere tra la popolazione.

Il programma degli argomenti

I vari panel in programma copriranno una vasta gamma di argomenti. Dagli stili di vita corretti da seguire si passerà al nuovo calendario di immunizzazione della Regione Siciliana. Dalla prevenzione degli infortuni sul lavoro e degli incidenti stradali, si passerà alla gestione delle malattie infettive. E ancora, dalle campagne per gli screening, a tutte quelle iniziative utili alla donazione di organi, tessuti, sangue e plasma. Più di un’ora sarà dedicata, infine, alla prevenzione degli incidenti domestici e alle dipendenze patologiche da sostanze.

Autorità e istituzioni

Ad introdurre i lavori, Salvatore Requirez, dirigente generale Dasoe, Salvatore Iacolino, dirigente generale del Dipartimento regionale per la Pianificazione strategica, Salvatore Amato, presidente dell’Ordine dei medici, e Roberto Gueli, condirettore Tgr Rai.

Tra le cariche istituzionali, spiccano l’assessore alla Salute, Giovanna Volo, l’assessore comunale con deleghe su Igiene e sanità, Fabrizio Ferrandelli, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, e il direttore del Cefpas, Roberto Sanfilippo. Sono attesti anche il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Le aggressioni al personale

Durante il convegno si affronterà anche il preoccupante fenomeno delle aggressioni al personale sanitario. Nello specifico, verranno analizzati l’impatto che le aggressioni hanno sulla salute dei professionisti e le ripercussioni negative che di conseguenza si verificano sul sistema sanitario e sulla qualità dei servizi offerti. Nel video, l’introduzione di Salvatore Requirez, dirigente generale Dasoe.