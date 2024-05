Matteo Salvini a Catania: “Luca Sammartino deve essere assessore”

In città assieme al Commissario regionale della Lega Claudio Durigon

CATANIA – Una presenza dal doppio valore, quella di Matteo Salvini a Catania. In primo luogo, per sostenere il ritorno in Europa di Raffaele Stancanelli, parlamentare uscente che tenta il bis con la Lega, dopo l’addio traumatico al partito di Giorgia Meloni. In secondo luogo, per sostenere le ragioni di Luca Sammartino, che ha dovuto lasciare l’assessorato regionale all’Agricoltura dopo l’inchiesta che si è abbattuta sul comune di Tremestieri Etneo.

Intanto la poltrona è vacante, in attesa che Renato Schifani possa sciogliere la riserva. “Sono a Catania apposta”, ha detto il leader del Carroccio nonché ministro dei trasporti, incontrando i giornalisti. “Credo sia stato un ottimo assessore e che debba continuare a lavorare” ha sottolineato.

Dall’Europa “una tassa sulla casa”

Sulle prospettive in Europa, ha affermato: “Per i siciliani può cambiare la vita se cambia l’Europa. L’Europa ti entra in casa, ti entra in negozio. Dico casa perché dalla direttiva ‘green’ arriva una tassa sulla casa dei siciliani mentre proprio oggi entra in vigore il ‘salva casa’, che libera le stanze dei siciliani dalla burocrazia e chi domani andrà in Comune e ha una piccola irregolarità o difformità interna come un soppalco o una veranda potrà sanare o regolarizzare”.

“L’Europa – ha continuato Salvini – quella che ha messo in difficoltà i pescatori e gli agricoltori siciliani e italiani. L’Europa è quella che non muove un dito per difendere i confini. Lampedusa è terra di sbarco”.

Durigon guarda al post voto

“Quel posto è di Sammartino”, afferma Claudio Durigon, commissario della Lega in Sicilia, parlando con LIveSicilia in merito al rientro in giunta dell’ex assessore regionale. “Sono convinto che rientrerà presto. Quel posto spetta alla Lega e la Lega ha indicato Sammartino”, ha aggiunto.

In merito al futuro del Carroccio siciliano, Durigon guarda già al post voto. “Il mio compito era di portare a congresso il partito siciliano, credo che la mia missione sia sul punto di essere completata. Per ora c’è da pensare al voto – conclude – e alla necessità di far finire l’alleanza Ppe-Pse in ed esportare il modello del centrodestra italiano in Europa”.