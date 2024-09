Salvini: “Rischio il carcere perché lo ha deciso la sinistra” VIDEO

Le parole del vicepremier dopo la richiesta di condanna

PALERMO – “Matteo Salvini, nato a Milano, 9 marzo 1973, vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno da giugno 2018 a settembre 2019: oggi sono a processo e rischio il carcere perché in Parlamento la sinistra ha deciso che difendere i confini italiani è un reato”.

Inizia così un video in cui il vicepremier e ministro della Lega, con musica di tensione in sottofondo, e il volto illuminato sullo sfondo scuro, in una sorta di arringa difensiva ricostruisce la vicenda della nave Open Arms, al centro del processo per cui è stata chiesta una condanna di 6 anni.

Guarda il filmato

Salvini, la richiesta di pena