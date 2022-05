Catania, Sant’Agata riabbraccia i devoti FOTO

In Cattedrale un fiume di gente. Alle 20 la messa, che si può seguire in diretta social.

CATANIA ‐ Un fiume di gente che non intende fermarsi. Sant’Agata torna visibile dei catanesi dopo due anni di assenza. Pandemia finita (si spera) tornano i fedeli con il sacco bianco. Giornata di culto, preghiera e sole. C’è addirittura chi si presenta alla portineria dell’Arcidiocesi per ringraziare monsignor Luigi Renna per aver concesso l’ostensione straordinaria della martire catanese. Unica nota stonata, il percorso disegnato dalle autorità per entrare in Cattedrale. Decisamente articolato.

Sarà possibile seguire la diretta della Celebrazione Eucaristica delle ore 20 nei canali di Youtube e Facebook della Diocesi di Catania:

Facebook: https://www.facebook.com/ArcidiocesidiCatania

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCehzFpiztxHg3TvyCvu9dZg