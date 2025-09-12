“Saverio è un amico”, la stretta di mano e la ‘schiarita’ VIDEO

PALERMO – A distanza di qualche settimana dalle frizioni, tra Saverio Romano, coordinatore nazionale di Noi Moderati, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, si intravede il sereno. Il primo cittadino ha infatti partecipato questo pomeriggio al primo congresso in Sicilia di Noi Moderati presso l’hotel Addaura. Il segno tangibile di una strada verso la rappacificazione.

“La mia presenza è dovuta quando si tratta di partecipare a riunioni, incontri, momenti di confronto, con forze politiche che, pur non essendo presenti in consiglio comunale, fanno comunque parte integrante di una coalizione che si radica nel centro destra – ha detto Lagalla -. Una coalizione, composta da forze che si riconoscono nell’equilibrio, nella moderazione, nella centralità della propria posizione politica”.

“Noi abbiamo detto alcune cose circa due mesi fa. In seguito, abbiamo interloquito con il sindaco Lagalla invitandolo a questo nostro congresso. Lo ascolteremo con attenzione, dopodiché prenderemo le nostre decisioni”, ha detto Saverio Romano. Parole suggellate da una stretta di mano.

Questa la sua presentazione dell’appuntamento: “Una grande partecipazione al primo congresso di Noi Moderati in Sicilia. Rinnoviamo l’impegno di una forza di centro nella coalizione di centrodestra al governo a Roma e in Sicilia”.

“Ringrazio inoltre il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che non ha potuto essere presente fisicamente ma che ha inviato un suo videomessaggio’

Il sindaco ha preso la parola durante il congresso. È stato accolto sul palco da un applauso. “Non sarei mai potuto mancare – ha detto – perché, dopo i temporali estivi, è opportuno che riprenda il rassicurante sereno del mese di settembre”.

“La politica è certamente passione ma è sicuramente anche un esercizio costante, per un sindaco di pazienza, ma per tutti noi evidentemente di prospettiva e di programmazione del presente e soprattutto del futuro”.

“Un saluto particolare va al coordinatore politico, l’amico Saverio Romano, con il quale abbiamo combattuto tante battaglie insieme come le regionali del 2017. E come si dice: – ha aggiunto il primo cittadino – ‘non si sa mai, le occasioni talvolta tornano’. E io che credo che questo possa essere un augurio e un auspicio”.

Durante il congresso è stato trasmesso dunque il messaggio di Renato Schifani. “Ringrazio Noi Moderati per l’invito a questo importante congresso – ha detto – purtroppo impegni istituzionali mi trattengono altrove. Noi Moderati è, lo dico con convinzione, parte integrante della nostra alleanza”.

“Ben prima che fossero presenti i deputati regionali in assemblea – ha continuato il governatore – ho sempre considerato Noi Moderati componente essenziale, invitandovi ai vertici di governo e riconoscendovi il ruolo che giustamente vi definisce come la quarta gamba della coalizione. Sono certo che questo congresso saprà tracciare nuove linee di crescita e rafforzare ulteriormente i nostri comuni obiettivi”.

“Stiamo chiudendo la campagna congressuale in tutta Italia e, oggi, qui in Sicilia – ha commentato Maurizio Lupi -. Noi moderati in Sicilia è una forza autorevole, la quarta proposta politica del centro destra, e giocherà da protagonista in tutte le elezioni comunali e alle prossime elezioni regionali. C’è bisogno di un centro moderato e forte che porti responsabilità, concretezza e serietà anche nel governo della Sicilia”.

Il primo congresso regionale di Noi Moderati in Sicilia si conclude con la riconferma di Massimo Dell’Utri alla segreteria regionale, recita una nota. Presenti Maurizio Lupi, Saverio Romano, Alessandro Colucci e tutta la classe dirigente locale del partito. ‘Sono felice e orgoglioso di questo partito – commenta Massimo Dell’Utri – e ringrazio ognuno di voi. Un partito espressione del Centro che si rafforza nel territorio e che lavora per una vera coesione del centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. C’e’ molto lavoro da fare ma lo faremo insieme, con la passione politica e l’amicizia che ci uniscono. Grazie ad un ognuno di voi’.

Presenti la deputata regionale Marianna Caronia, il vice responsabile nazionale Enti locali e componente del Direttivo nazionale Antonello Antinoro, il portavoce nazionale Ignazio Messina, il componente del Direttivo nazionale Marco Forzese, i vicecoordinatori regionali Valerio Barrale e Peppe Germano, i nove coordinatori provinciali: Ezio Ferraro (Agrigento); Maria Pia Castiglione (Trapani); Roberto Corona (Messina); Salvatore Bonincontro (Enna); Michele Vecchio (Caltanissetta); Nino Campisi (Siracusa); Michele Nasca (Palermo); Emanuele Pezzino (Catania); Giovanni Tumino (Ragusa).