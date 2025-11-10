Schifani: “Abbiamo gestito la crisi, il governo deve andare avanti”

Le parole del governatore siciliano dopo la revoca dei due assessori VIDEO

PALERMO – “Abbiamo dovuto gestire una crisi imprevista e direi imprevedibile, ma nelle mie scelte ha prevalso l’esigenza di tutela della legalità e trasparenza del governo delle istituzioni. Questo chiedono i siciliani e chiede il mio governo”.

Il presidente della Regione Renato Schifani affida a un video le sue parole, quando si conclude una delle giornate più calde del terremoto politico che ha scosso il centrodestra.

Schifani, la crisi e il messaggio

Schifani ha revocato i due assessori della Democrazia Cristiana Nuccia Albano e Andrea Messina e adesso parla ai siciliani, ma il messaggio è rivolto a maggioranza e opposizione.

“Un governo che deve andare avanti – sottolinea il governatore – i dati di Banca d’Italia confermano come siamo sulla buona strada, cresce l’economia, crescono i posti di lavoro, crescono le entrate, gli export, il turismo. Andiamo avanti, con ferma determinazione e con coraggio”. Guarda il video