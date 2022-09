Schifani: “De Luca? Un guitto e un giullare” VIDEO

Il candidato del centrodestra professa ottimismo (Video Alessandra Galioto)

PALERMO – “Paura di Cateno De Luca? Ma no, è un guitto e un giullare. Siamo seri, il centrodestra ha il suo stile, gli elettori sono persone serie”. Così il candidato alla presidenza della Regione siciliana per il centrodestra, Renato Schifani, ha risposto ai cronisti a margine dell’iniziativa a Palermo per la chiusura della campagna elettorale di Forza Italia.

All’iniziativa è presente anche il leader regionale di FI Gianfranco Miccichè: “De Luca arriverà secondo ma è un fenomeno da non sottovalutare”, ha affermato.