Miccichè: “De Luca? Sarà secondo ma un errore sottovalutarlo” VIDEO

Alla convention per Schifani (Video Alessandra Galioto)

PALERMO – “De Luca? Non ho motivo di preoccupazione: siamo certamente avanti. Secondo me arriverà secondo ma è un fenomeno e va analizzato”. Queste le parole pronunciate dal leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, a Palermo, a margine di una iniziativa organizzata in favore del candidato presidente della Regione del centrodestra, Renato Schifani. “Considero un errore cercare di sottovalutarlo, come si è fatto a Messina e come si sta facendo oggi. – ha aggiunto -. Si tratta di uno un poco ‘pazzo’: bisognerà però mandargli uno psicanalista per capire la sua testa”.

Miccichè ha poi parlato degli arresti dei due candidati a poche ore dal voto (“meglio prima che dopo il 25 settembre”) e del risultato di Forza Italia: “Vogliamo arrivare primi, ma anche secondi va bene”.