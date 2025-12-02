Schifani: “La maggioranza ha dato prova di compattezza” VIDEO

Le parole del presidente della Regione dopo la bocciatura della mozione di sfiducia

PALERMO – “La maggioranza oggi ha dato prova di grandissima compattezza. È stato un dibattitto molto acceso da parte dell’opposizione. È stato mio dovere ascoltare, tranne qualche piccola pausa tecnica e non politica. Ci tenevo a dirlo all’onorevole La Vardera”.

Lo ha detto Renato Schifani, presidente della Regione siciliana, uscendo da Sala d’Ercole, a palazzo dei Normanni, dopo la bocciatura, da parte dell’Assemblea regionale siciliana, della mozione di sfiducia nei suoi confronti.

Schifani interviene dopo il voto

“Le opposizioni hanno contestato anche l’inverosimile – ha aggiunto il presidente della Regione – ma non hanno una controproposta. Non ho mai avuto dubbi sull’esito di questa votazione, anche perché siamo dalla parte del giusto. Abbiamo il diritto e dovere di governare. Ce l’hanno chiesto i siciliani, ci hanno investito di questo ruolo e dobbiamo portarlo avanti”.