Schifani: “Rigorosi su Trapani, presto il dg dell’Asp di Palermo”

Il governatore parla a Villa Sofia VIDEO

PALERMO – La relazione degli ispettori inviati dall’assessorato alla Salute presso l’Asp di Trapani, per fare luce sui ritardi nell’espletamento degli esami istologici, sarà esaminata dal governatore Renato Schifani “con estrema lucidità e rigore”. Lo ha annunciato lo stesso governatore, a Palermo, parlando con i cronisti a margine dell’inaugurazione dei locali di Osservazione breve intensiva all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia.

“Attendiamo la relazione degli ispettori”

“Attendiamo la relazione degli ispettori – ha ribadito Schifani -. A me stanno a cuore la salute e la vita dei cittadini”. L’attesa per la relazione riguarda soprattutto il destino del direttore generale Ferdinando Croce. Accanto al presidente della Regione l’assessora alla Salute Daniela Faraoni: “Sulla vicenda Trapani il sistema sanitario regionale ha dato una prima risposta concreta e domani concluderemo l’esame di tutti i campioni inviati presso le aziende sanitarie delle altre province – le parole di Faraoni -. Il sistema ha dimostrato di sapere intervenire in maniera massiccia nel momento del bisogno”.

Asp Palermo, presto la nomina

Schifani ha poi risposto ad una domanda sui tempi di nomina del direttore generale dell’Asp di Palermo, figura rimasta vacante dopo l’arrivo di Daniela Faraoni all’assessorato regionale alla Salute: “Questione di pochi giorni – ha annunciato Schifani -. Il direttore sanitario sta lavorando bene ma l’azienda non può rimanere senza un direttore generale. Colmeremo anche questa lacuna”.