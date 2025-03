Schlein e i ritardi all’Asp di Trapani: “Vergogna assoluta” VIDEO

La segretaria del Pd in Sicilia per il corteo di Libera

TRAPANI – “E’ una vergogna assoluta che ci siano persone malate oncologiche che non hanno avuto i referti per dei mesi e nel frattempo hanno peggioratole le proprie condizioni, sviluppato metastasi. E’ una vergogna. Non lo si può tollerare”. Così la leader del Pd, Elly Schlein, a Trapani per il corteo di liera in ricordo delle vittime di mafia, riferendosi allo scandalo dei ritardi con cui l’Asp di Trapani ha processato i referti istologici, con alcuni pazienti che hanno dovuto attendere fino a 8 mesi.

Schlein: “Più soldi nella sanità pubblica”

Schlein, che ha parlato a margine del corteo di Libera, ha poi aggiunto: “Bisogna che l’investimento nella sanità pubblica aumenti. In Sicilia manca personale nei reparti, bisogna assumere medici e infermieri”. Sulla vicenda ci sono state due ispezioni: una della Regione Siciliana e l’altra del ministero della Salute. I risultati della seconda dovrebbero arrivare a giorni.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI TRAPANI E PROVINCIA