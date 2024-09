Palermo, l’addio a Totò Schillaci in una Cattedrale stracolma d’amore – VIDEO

L'ultimo abbraccio al campione

PALERMO – No, non è solo una questione legata al calcio. Non è il ricordo di un pallone che gonfia la rete a richiamare la gente in Cattedrale per l’ultimo saluto a Totò Schillaci. È una commozione autentica. Il calcio, questo sì, è stato un amplificatore di emozioni.

La gente è già in fila. Arriva in silenzio, firma il registro delle condoglianze e si accomoda. Ci sono 800 posti a sedere e 200 in piedi nei transetti. Non basteranno. I banchi sono già gremiti. Molti resteranno fuori sul sagrato della Cattedrale.

In realtà non basterebbe una piazza intera per accogliere tutti coloro che vogliono abbracciare per l’ultima volta Totò e la sua famiglia. D’altra parte in migliaia si sono recati alla camera ardente allestita allo stadio Barbera.

Non ci sono solo i palermitani. La gente è arrivata da Messina, Trapani, Catania. La folla si mescola con i turisti stranieri. Anche loro si commuovono, perché tutti, da qualunque parte del mondo arrivino, conoscono Totò Schillaci. E tra i primi ad arrivare anche il capitano degli azzurri di Italia ’90, Beppe Bergomi.

La messa sarà celebrata da Monsignor Filippo Sarullo. l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice benedirà le spoglie.

Prima di raggiungere la Cattedrale la salma di Schillaci ha attraversato le strade del Cep, il quartiere d’origine, dove vive ancora Mimmo, il padre dell’attaccante scomparso l’altroieri. Tanti i residenti presenti, di tutte le età, a cominciare dagli studenti dell’istituto comprensivo “Giuliana Saladino”.

Molti al passaggio dell’eroe di Italia ’90 hanno pianto e intonato cori da stadio e “Notti magiche”, di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, la storica colonna sonora dei Mondiali italiani. Dopo il saluto alla chiesa di San Giovanni Apostolo, il carro è passato dal Ribolla per salutare il campo dell’Amat dove è sbocciato il talento e i ragazzi della scuola calcio del giocatore scomparso.