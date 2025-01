Smantellata una piazza di spaccio: 18 arresti, anche 5 minori VIDEO

Operazione "Molosso" lanciata all'alba dai carabinieri

CATANIA – L’operazione è stata denominata “Molosso”. I contorni dell’indagine hanno consentito di sventare un sodalizio criminale che gestiva una piazza di spaccio nel quartiere San Cristoforo a Catania.

La misura è indirizzata nei confronti di 18 soggetti, cinque dei quali minori, indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e acquisto, detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti. È anche in corso il sequestro diretto o “per equivalente” dei beni degli indagati maggiorenni.

L’indagine, Condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante, si è svolta tra il giugno del 2023 ed il febbraio 2024. Filmata in diverse occasioni la compravendita di droga. C’era anche chi si presentava alle operazioni di spaccio assieme a figli in tenera età tenuti fra le braccia.

Sono oltre 100 i militari del comando provinciale di Catania, supportati dalla Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del XII Reggimento Sicilia, in campo. Fin dalle prime ore di questa mattina hanno eseguito due ordinanze applicative di misure cautelari personali in carcere e in Istituto Penale per i Minorenni.

Ulteriori particolari verranno forniti nel corso della mattinata dai militari dell’Arma.