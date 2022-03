Palermo, la “spesa sospesa” per l’Ucraina della Coldiretti FOTO

Beni consegnati alla famiglia di ucraini arrivati a Terrasini

PALERMO – Si è tenuta oggi la “Spesa Sospesa” per l’Ucraina targata Coldiretti. Oggi i cittadini hanno potuto fare offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini di Campagna Amica, da inviare ai civili del martoriato Paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari e da donare ai profughi che stanno arrivando anche in Sicilia.

L’appuntamento si è tenuto dalle 9 di oggi sabato 5 marzo a partire dal mercato di Campagna Amica di Palermo, a Villa Sperlinga, dove le donne e i giovani Coldiretti hanno raccolto i prodotti che sono stati consegnati anche alla famiglia di ucraini arrivati a Terrasini.

Per tutto il week end i consumatori avranno la possibilità di fare una donazione libera che servirà per la popolazione sfollata. Gli stand dei Mercati dell’Isola avranno un simbolo del Paese invaso e sarà attivato un corner a disposizione delle associazioni come punto d’informazione per l’ospitalità. L’iniziativa si svolge in tutti i mercati d’Italia.

CONTINUA A LEGGERE LIVE SICILIA.