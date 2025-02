Spezia-Palermo: gli highlights del match – VIDEO

La clip con i gol della partita

Sembrava fatta quando nel primo minuto di recupero oltre il 90′ il Palermo vinceva ancora 2-0. Poi il crollo in pochi istanti, dopo una gara giocata in maniera “sporca, brutta e cattiva”: in tre minuti i padroni di casa dello Spezia riescono ad acciuffare il pari, portando così a casa un punto quasi inaspettato. Una partita di sofferenza che stava per regalare tre punti ai rosa, poi sgretolati nell’extra time. In alto gli highlights della gara.