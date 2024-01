Stalle abusive e doping per i cavalli: Operazione della Polizia a Catania VD

C'erano anche farmaci dopanti

CATANIA – La polizia ha sequestrato quattro cavalli e denunciato un 40enne pregiudicato in un’operazione che si è svolta a ridosso del cosiddetto “fortino”. All’opera gli agenti del Commissariato di San Cristoforo. Con loro le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, della Squadra a Cavallo, della Squadra Cinofili e della Polizia Scientifica.

Le stalle

L’obiettivo è quello di individuare stalle abusive nel centro urbano. E contrastare i fenomeni legati alle corse clandestine di cavalli. Una vera e propria piaga che negli anni è diventata sempre più problematica. Prima gli agenti, in collaborazione con l’Asp di Catania, hanno controllato tre stalle clandestine a San Cristoforo. Qui c’erano 4 cavalli, all’interno di una stalla abusiva, in pessime condizioni igieniche sanitarie e senza microchip.

Il sequestro

Per questo gli animali sono stati sequestrati e affidati ad una struttura nel ragusano. Inoltre sono stati rinvenuti e sequestrati diversi farmaci dopanti, che verosimilmente venivano utilizzati sui cavalli per effettuare le corse clandestine. Ne è derivata una denuncia penale per maltrattamenti di animali.

I controlli

Inoltre l’Asp ha previsto diverse contestazioni di illeciti amministrativi a carico di un 40enne pluripregiudicato. Nel corso del servizio sono stati anche effettuati diversi posti di controllo su strada che hanno consentito di identificare 80 persone, controllare 60 veicoli, contestare 8 violazioni al Codice della Strada e sequestrare 3 veicoli.