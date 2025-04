Attività produttive, il convegno e l’annuncio: 1,5 miliardi per le imprese

Gli interventi di Tamajo, Cartabellotta e Albanese

PALERMO – “Il governo Schifani ha predisposto una riforma che dà finalmente risposte concrete alle imprese siciliane e mette ordine in un sistema che per troppo tempo ha frenato sviluppo e investimenti”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, a margine del convegno dedicato al rilancio del tessuto produttivo isolano che si è svolto alla Camera di commercio di Palermo.

Tamajo, l’intervento sui consorzi Asi

Il testo del disegno di legge contenente “Disposizioni in materia di attività produttive e sviluppo economico”, già approvato dalla terza commissione dell’Ars e incardinato oggi in aula, introduce misure fondamentali per accelerare la liquidazione dei consorzi Asi, semplificare le procedure di vendita del patrimonio, tutelare gli insediamenti produttivi e garantire il diritto di prelazione agli imprenditori già presenti nei beni immobili.

“Evitiamo che chi oggi occupa legalmente un capannone – ha aggiunto Tamajo – rischi di essere sfrattato o, peggio, ricattato e rendiamo più trasparente e sostenibile l’intero processo di alienazione del patrimonio consortile”. Tra i punti chiave della proposta legislativa anche la tutela del settore siderurgico siciliano.

“Abbiamo previsto un tavolo di monitoraggio sull’utilizzo e lo smaltimento dei rottami metallici e rafforzato i controlli nei porti – ha detto l’assessore – perché l’export incontrollato di materie prime sta mettendo in ginocchio le nostre aziende e rischia di trasformarsi in una bomba sociale. Non possiamo permettere che oltre 60 mila posti di lavoro siano sacrificati sull’altare della speculazione”.

È prevista, inoltre, una premialità per le imprese che investono in inclusione di genere, sostenibilità ambientale, welfare aziendale e innovazione organizzativa. “Vogliamo sostenere chi crea valore economico ma anche sociale e costruire una Sicilia più equa, competitiva e moderna, fondata su regole chiare e sul rispetto per chi fa impresa davvero”, ha concluso Tamajo.

“Un miliardo e mezzo da spendere”

“Il mio assessorato ha un miliardo e mezzo da spendere. Si tratta di risorse – ha spiegato Tamajo – provenienti da fondi Fesr, Fsc e Poc e l’obiettivo è chiaro: trasformare queste risorse in opportunità concrete per le imprese siciliane”.

“Assetti e strumenti per lo sviluppo delle imprese”, tenutosi oggi pomeriggio nella Sala Terrasi della Camera di Commercio di Palermo ed Enna.

“Siamo al lavoro per costruire un ecosistema favorevole alle imprese, dove innovazione, capitale umano e ricerca non siano parole vuote ma pilastri reali dello sviluppo. A partire da fine maggio saranno pubblicati i primi bandi, frutto di un lavoro tecnico e politico condiviso con il direttore generale Dario Cartabellotta, con cui abbiamo impostato una linea chiara basata su tre concetti: semplificare, sostenere, rilanciare”, ha detto Tamajo delineando la strategia portata avanti dall’assessorato di fronte a una platea composta da imprenditori, professionisti e rappresentanti istituzionali.

“Il governo regionale guidato da Renato Schifani – ha continuato Tamajo – crede nel valore dell’impresa e nella sua capacità di generare lavoro, futuro, dignità. È finita l’epoca delle politiche del lavoro calate dall’alto: oggi dialoghiamo con il mondo produttivo, costruiamo strumenti su misura, intercettiamo i trend più rilevanti e li trasformiamo in azioni. La Sicilia deve smettere di rincorrere e cominciare a guidare il cambiamento. L’amministrazione regionale non può più limitarsi a erogare fondi: deve diventare alleata strategica delle imprese. E questo è l’approccio che stiamo portando avanti giorno dopo giorno, con concretezza e visione, nell’ambito dell’azione complessiva del governo Schifani”.

Le parole del presidente Albanese

“La composizione negoziata della crisi resta la migliore soluzione per salvare le imprese in difficoltà, che significa mantenere in piedi le aziende e di conseguenza l’occupazione”. Lo ha detto Alessandro Albanese, presidente della Camera di commercio Palermo Enna, aprendo nel pomeriggio i lavori del convegno.

“Negli ultimi 5 anni – ha aggiunto Albanese – abbiamo vissuto una serie di situazioni impreviste dalla pandemia ai dazi e ora le aziende stanno tentando con non poche difficoltà di uscire dalla crisi e le misure adottate sono state tutte a debito delle imprese, molte di esse non sono ancora uscite dalla crisi. Con l’ introduzione dei dazi, le nostre aziende saranno più penalizzate, se pensiamo per esempio che il comparto del vino vale 1 miliardo e 550 milioni vale l’export”, conclude Albanese

Cartabellotta: “Bandi da 1 miliardo per le imprese”

“Le attività produttive presenteranno – ha annunciato Dario Cartabellotta, direttore generale del dipartimento regionale Attività produttive – prossimamente dei bandi per la competitività, l’innovazione ed il rafforzamento del capitale umano nelle imprese. Usciranno a fine maggio e prevederanno una spesa complessiva da un miliardo di euro. L’assessorato cercherà di definire adesso il modo migliore per calendarizzare questi bandi”.