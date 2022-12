Tempesta record nel Messinese, strade come fiumi VIDEO

Massima allerta per il pericolo frane

1' DI LETTURA

Allarme alluvioni in provincia di Messina per i forti temporali alimentati dallo scirocco. Piogge torrenziali, straripamento di torrenti e strade come fiumi a Novara di Sicilia. Massima allerta per il pericolo frane. Sotto osservazione un primo smottamento che ha causato la chiusura della strada statale 185 “di Sella Mandrazzi”. Sul posto personale e tecnici Anas, che stanno verificando le condizioni di viabilità del tratto interessato dalla valanga di detriti riversatisi sull’asfalto. Situazione molto critica anche a Barcellona Pozzo di Gotto, a Tripi, Milazzo e Terme Vigliatore. Forti temporali nella valle dell’Alcantara.