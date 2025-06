L'Anas distribuisce bottiglie d'acqua

PALERMO – Traffico in sensibile aumento sull’autostrada Palermo-Catania in direzione del capoluogo siciliano. L’Anas, che monitora l’ultimo tratto della A19 dove due cantieri hanno messo in crisi la viabilità il 2 giugno, parla di “traffico intensificato” e circolazione “in costante aumento.

Le code nei pressi dei cantieri della A19

Sono complessivamente tre, al momento, i chilometri di coda formati. Due chilometri nel territorio di Casteldaccia e uno in quello di Bagheria. Il rientro dalle località balneari verso il capoluogo siciliano sta mettendo a dura prova la viabilità sulla Palermo-Catania, anche se la situazione al momento è lontana da quella del 2 giugno.

Anas: “Traffico in aumento”

“Come previsto da Anas, a partire dalle 15 il traffico si è intensificato e la circolazione è in costante aumento”, spiega l’azienda che parla di “flussi di circolazione in aumento nelle prossime ore”, sull’autostrada Palermo-Catania nella carreggiata in direzione del capoluogo.

Bottiglie d’acqua per i viaggiatori

Anche oggi Anas ha messo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico sulla A19 e assistere gli utenti, al fine di agevolare gli spostamenti. È stato anche predisposto un presidio all’interno della piazzola di sosta al chilometro 12,150, in direzione Palermo, con operatori pronti a distribuire bottiglie d’acqua in caso di necessità. Si tratta di una delle misure decise di concerto tra Anas e Regione nel corso di un recente incontro. L’intero tratto è inoltre presidiato dalla polizia stradale.