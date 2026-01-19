Trapani-Sorrento, Aronica si commuove in sala stampa – VIDEO

Il tecnico in lacrime: "Molti sono con le valige in mano, mi hanno emozionato"

Il Trapani vince 4-0 contro il Sorrento in casa in una situazione difficile e con il futuro incerto. Al “Provinciale” i granata offrono una delle migliori prove stagionali, conquistando tre punti pesantissimi nonostante penalizzazione di sette punti inflitta nei giorni scorsi.

Salvatore Aronica, allenatore del Trapani, ha commentato la partita nella consueta conferenza stampa post match. Il tecnico dei granata si è emozionato nel raccontare l’impegno messo nel match contro i campani nonostante la squadra non sia in acqua serene. In alto la clip dalla conferenza stampa integrale pubblicata sulla pagina Facebook del Trapani FC.