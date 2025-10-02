Trapani, scoperto bunker della droga: tre arresti VIDEO

Grate, feritoie e telecamere. Cosa hanno scoperto i carabinieri

TRAPANI – Un bunker della droga con grate e feritoie. I carabinieri hanno arrestato due uomini e una donna con l’accusa di gestire una piazza di spaccio. I particolari.

Trapani, scoperto bunker della droga

I carabinieri della compagnia di Trapani, con il supporto del nucleo cinofili di Palermo–Villagrazia, hanno arrestato un 21enne, un 32enne e una 26enne. Secondo le accuse, avrebbero gestito una piazza di spaccio nel quartiere San Giuliano.

Il traffico di droga sarebbe avvenuto in un “vero e proprio bunker della droga – scrivono i militari dell’Arma – con grate e pesanti porte in ferro munite di feritoie da cui veniva effettuato lo scambio di droga e soldi, il tutto monitorato da un esteso sistema di videosorveglianza allestito dagli indagati e provvisto di cunicoli da poter utilizzare, all’occorrenza, per sottrarsi alla ricerca delle forze di polizia”.

I carabinieri hanno circondato l’edificio ed è stato possibile accedere solo con i vigili del fuoco.

Il fiuto del cane Ron ha consentito scoprire e sequestrare: 216 grammi di crack; 106 grammi di cocaina; 60 grammi di hashish; 4 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente e la somma contante di 3687,90 euro.