Fermato un 47enne originario della Campania con base a Milano

Arrestato un professionista delle truffe agli anziani che seguiva schema ormai noto. Si sono verificati almeno due episodi di truffa ai danni di una donna 85enne e un uomo 86enne. L’abile conclamato truffatore, sfruttava un copione che è stato replicato innumerevoli volte.

Truffe agli anziani: come agiva il professionista

Nel primo caso, il truffatore ha contattato telefonicamente un’anziana di 85 anni spacciandosi per un agente di polizia di Monaco di Baviera. L’uomo ha informato la signora che suo figlio era in procinto di essere arrestato per aver causato un incidente stradale, persuadendola a consegnare tutti i suoi oggetti di valore a un finto avvocato che si sarebbe presentato a breve presso la sua abitazione per coprire le spese della cauzione.

Un secondo episodio ha visto come vittima un uomo di 86 anni, al quale è stata raccontata una storia simile. In questo caso, la truffa ha portato alla perdita di denaro e beni preziosi per un valore complessivo di circa 200mila euro.

Il pool Antitruffe della polizia di Stato ha condotto le indagini e ha successivamente arrestato un uomo di 47 anni, originario della Campania e noto per essere un truffatore itinerante con base a Milano.



TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA: SEGUI LA SEZIONE